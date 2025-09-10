Vegueros acaban con el invicto de las Avispas

Los Vegueros de Pinar del Río pusieron fin a la racha invicta de las Avispas de Santiago de Cuba al derrotarlos por super nocaout de 22-0 en el primer juego de la subserie que se desarrolla en el estadio Guillermón Moncada de esta ciudad.

Los occidentales tomaron la delantera desde la misma primera entrada con un cuadrangular de William Saavedra con dos compañeros en circulación.

La ofensiva de Pinar del Río desplegó un total de 17 indiscutibles, incluidos siete extrabases (cinco dobles y dos cuadrangulares), siendo clave la cuarta entrada con un rally de nueve carreras para sentenciar a sus rivales.

El lanzador zurdo Gabriel Cantero trabajó cinco entradas, limitando a la ofensiva santiaguera, que había producido al menos diez carreras por juego en su primera subserie frente a Isla de la Juventud, a solo dos hits.

Me centré desde el calentamiento en tener buen control y en el box poner los lances en zona difícil para los bateadores, que tienen buen nivel y pasan por un buen momento, declaró.

El equipo necesitó de mis servicios como abridor, pero mi función en el staff es de relevo y el objetivo es ir juego a juego, si tengo que lanzar en la subserie nuevamente, lo haré como parte de la estrategia, agregó Cantero, quien además regaló dos boletos y tres ponches.

William Saavedra se ratificó como líder en cuadrangulares y destacó que el buen inicio del torneo se debe al sacrificio diario desde el entrenamiento y que a pesar de los años busca hacer un buen contacto con la bola, con el fin de ponerla en juego.

Santiago es un equipo armado con grandes aspiraciones, pero nosotros también somos un rival a batir y salimos al terreno a hacer el trabajo a diario, si ellos batean, trataremos de batear para contrarrestar su ofensiva, afirmó Saavedra.

Ambos conjuntos volverán a enfrentarse este miércoles en el segundo desafío del compromiso particular.

(Tomado de ACN)