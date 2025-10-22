Portada » Vigila Centro de Pronósticos trayectoria de Melissa

Vigila Centro de Pronósticos trayectoria de Melissa

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que la tormenta tropical Melissa disminuyó su velocidad de traslación desde este miércoles y comenzó a inclinar su trayectoria hacia el noroeste sobre aguas del Mar Caribe central.  

Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos, y la especialista Laura Leiva Pit precisaron al periódico Granma que el sistema mantendría un movimiento lento en los próximos días, con condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para su gradual intensificación.  

Según los datos registrados a las seis de la tarde del martes, el centro de Melissa se localizó en los 14,2 grados de latitud norte y 73,2 grados de longitud oeste, aproximadamente a 500 kilómetros al sur suroeste de Puerto Príncipe, Haití.  

El organismo ciclónico presentó vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, superiores en rachas, y una presión central de mil tres hectoPascal.  

El Centro de Pronósticos reiteró que, debido a la posición actual, el lento desplazamiento y la época del año, se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de Melissa, considerada un peligro potencial para el área del Caribe.  

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Alertan sobre impactos de ciclones en septiembre

El noveno mes del año  concentra el máximo de actividad ciclónica en el océano Atlántico del norte, cuyo extremo estadístico ocurre en torno al día 10, advirtió  el profesor  Luis

septiembre 2, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio