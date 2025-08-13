“Yo empuño también mi honor y le sigo a la batalla”: Delegación cubana recuerda a Fidel en Asunción

Esta mañana amaneció diferente en Asunción. Mientras una parte de la delegación cubana presente en los Juegos Panamericanos alistaba su jornada de competencias, otros muchos iniciaron el día con un homenaje y un compromiso: el 99 aniversario del nacimiento de Fidel es una convocatoria que trasciende fronteras.

En un pequeño y emotivo momento, atletas, entrenadores y directivos aprovecharon el día para recordar el ejemplo del Comandante en Jefe, “máximo impulsor del movimiento deportivo cubano y artífice de cada uno de sus logros”, como otra vez reafirmaron aquí.

Entre los presentes, atletas del equipo femenino de voleibol, así como directivos del INDER, el Comité Olímpico Cubano y la Embajada de la Isla en Paraguay.

Desde las sedes de competencias, representantes del judo, la gimnasia y el remo igualmente recordaron al líder de la Revolución Cubana.

Yumilka Ruiz, medallista olímpica y gloria del deporte antillano, contó varias de sus experiencias con Fidel y destacó cómo siempre estuvo al tanto de la selección nacional de voleibol femenino, aun cuando no regresaran a casa con el título.

“Fidel nos legó su ejemplo, su patriotismo, y el amor constante por el pueblo. Eso es lo que quisiéramos ver en nuestros atletas: la convicción, el sacrificio y el amor por Cuba y sus familias”, apuntó.

Arropados por cantos y poesías, los miembros de la delegación reafirmaron el compromiso de hacer la mejor actuación posible en estos Juegos Panamericanos Junior, una cita donde Cuba tendrá sus principales opciones durante la segunda semana del torneo.

Quizás por eso un poema abrió este homenaje, como una especie de símbolo. Sin embargo, hay un verso que marca la voluntad de los cubanos en Paraguay, porque aun cuando la delegación no despegue en el medallero, en medio de limitaciones y esfuerzos, los criollos están dispuestos a empuñar su honor y seguir a Fidel en la batalla.

Homenaje a Fidel en Asunción.

(Tomado de Cubadebate)