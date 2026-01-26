Portada » Nuevo frente frío llegará a Cuba: Pronostican temperaturas bajas y condiciones invernales por varios días

Nuevo frente frío llegará a Cuba: Pronostican temperaturas bajas y condiciones invernales por varios días

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Frente frio hace su efecto en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Luego de la prevista llegada de un nuevo frente frío a la región occidental de Cuba en la tarde noche de este lunes, comenzará a influir sobre gran parte del archipiélago cubano una masa de aire frío y seco de origen continental.

Según informó a Granma el Licenciado Ariel Maturell Salina, especialista principal del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, ese factor hará que predominen condiciones invernales en el Occidente y Centro durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas máximas y mínimas.

De acuerdo con las proyecciones de los modelos, es probable que para el venidero fin de semana otro frente frío se aproxime al territorio nacional, por tanto, mantenga listos los abrigos para finales de enero y principios de febrero.

(Tomado de Granma)

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Sesiona en Pinar del Río taller de Agroturismo

Un taller sobre diseño de productos agroturísticos tiene lugar en el Valle de San Vicente, en Viñales, con el propósito de formar capacidades para crear soluciones financieras que apoyen la

enero 23, 2026 No hay comentarios

Cuba, la riqueza de sus ecosistemas y hábitats

La diversidad de ecosistemas y hábitats existentes en el archipiélago cubano posibilita que las aves se distribuyan por todo su territorio, según expertos del Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica,

diciembre 30, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio