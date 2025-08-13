Osvaldo Vento: “En estos juegos enseñamos la cara de la nueva generación de deportistas cubanos”

Por estos días a Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), se le puede ver casi en cualquier escenario donde Cuba pelee por una medalla en Asunción 2025.

Aunque todavía es demasiado temprano para someter a análisis la participación antillana, la prensa de la Isla no desaprovechó uno de estos recorridos por las instalaciones de los Juegos Panamericanos Junior para conocer sus impresiones sobre las primeras jornadas.

— El judo y el tiro con arco han dado algunas alegrías…

— La primera medalla de oro tiene un simbolismo adicional, porque Dayanara Curbelo es la abanderada de la delegación, y además confirma todas sus potencialidades a futuro. En La Habana dijimos que en estos juegos enseñaríamos la cara de los atletas de la nueva generación del deporte cubano, las figuras que podrán aportar muchísimo en campeonatos centroamericanos, panamericanos, mundiales y olímpicos.

Qué bueno reafirmar y decir que el deporte cubano, independientemente de las dificultades que presentamos, está vivo. El judo hizo un regalo excelente con sus tres medallas, incluyendo las primeras de oro y plata de la delegación.

Igualmente sucede con la medalla de bronce en el tiro con arco, con un sabor extraordinario a oro. Sabemos cuántas dificultades pasaron estos atletas y se crecieron en el escenario de competencias. No olvidemos que para llegar a semifinales vencieron a México, un equipo que incluía a una atleta con experiencia olímpica en París 2024.

— En apenas pocos días, ya es evidente la calidad de estos Juegos

— Son unos juegos muy difíciles. Hay mucho nivel aquí. Eso es algo que como conclusiones anticipadas ya hemos visto. Se nota un nivel muy parejo en todas las discusiones deportivas. Se ha visto un potencial que impresiona y eso es muy bueno, porque es evidente que nuestra región estará bien representada en el próximo ciclo olímpico.

— ¿Qué podemos esperar para las próximas jornadas?

— Nuestros muchachos se lo están creyendo y vamos de menos a más. Poco a poco llegan los deportes de mayor fuerza para nosotros: el atletismo, la lucha, así que esperamos que este evento sea histórico para Cuba y sus deportistas. Siempre decimos lo mismo: en el deporte, a fuerza y disciplina, todo se puede lograr.

(Tomado de Cubadebate)