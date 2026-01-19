El equipo de Pinar del Río se coronó campeón provincial de las Pequeñas Ligas del Béisbol, categoría 11-12 años, en partido final disputado en el estadio Pepe Chepe de la ciudad capital, este fin de semana.

La pequeña nave pativerde se impuso ante los equipos de Guane y Minas de Matahambre, quienes rivalizaron por el segundo lugar con victoria para los guaneros.

Los noveles campeones demostraron en el terreno habilidades deportivas superiores, que les permitieron alcanzar los mejores resultados. Padres y entrenadores celebraron con orgullo durante la ceremonia de premiación, que contó con la presencia de Erik Suárez, Comisionado Provincial de Béisbol, junto a otros directivos y glorias del deporte en la provincia.

El equipo ya mira hacia el próximo desafío: el Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas, que se disputará en los próximos meses. Al respecto, Vladimir Baños, gloria del deporte y uno de los entrenadores, declaró:

“Hasta aquí lo hicimos, y lo hicimos bien. Hay algunos detalles que debemos ajustar en los próximos entrenamientos para enfrentar el campeonato nacional en mejores condiciones, pero lo lograremos”.

Por su parte, Asiel Rodríguez Hernández, director de la pequeña nave, añadió:

“Estoy satisfecho con los resultados; los niños lo dieron todo y el terreno es quien tiene la última palabra. Entrenamos para conseguir un logro como este. Ahora seguiremos preparándonos. Agradezco el apoyo de los comisionados, de toda la afición y, especialmente, de los padres, fundamentales para llegar con éxito a esta esperada final”.

Las pequeñas promesas del deporte hoy exhiben con orgullo su triunfo, conscientes de la respetada historia que les antecede en el béisbol pinareño. Así aprenden a saborear el valor de la victoria, forjada con sacrificio y amor por la camiseta.