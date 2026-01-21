La sala teatro Virgilio Piñera de la ciudad de Pinar del Río acoge todos los domingos, hasta el 25 de enero, una nueva temporada de la obra de títeres «Alas para mi voluntad», propuesta escénica inspirada en «El cangrejo volador» de Onelio Jorge Cardoso, a cargo del grupo de teatro Titirivida.

De esta forma el grupo vuelve a dar muestras de su quehacer profesional no sólo desde la actuación sino también con el valor añadido de la música en vivo.

Al decir de Rochy Amaneiro, cantautora cubana y directora de la plataforma Corazón feliz: «Traer a la educación a través de las artes a los niños y niñas los mensajes de cultura de paz en general, como la inclusión, el cuidado del medioambiente, la aceptación a la diversidad y todos los temas de cultura de paz y en este caso que también trata el rescate del patrimonio, yo creo que son temas importantísimos para mantener la cultura viva y la cultura salva a los países y nuestro país tiene mucha cultura no solo valiosa, sino también que debemos entre todos y todas tratar de mantener en el tiempo y rescatar.»

Tomado de Radio Guamá