Transfermóvil: Once años de comercio electrónico en Cuba

La herramienta informática de comercio electrónico Transfermóvil, desarrollada por la Empresa de telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), arriba a su 11º aniversario consolidada como una de las aplicaciones más utilizadas en Cuba.

Desde su lanzamiento en 2015, ha transformado la manera en que millones de usuarios realizan operaciones financieras, lo que facilita transferencias de dinero, pagos de servicios, recargas de saldo y trámites bancarios desde el teléfono móvil.

Durante más de una década, Transfermóvil ha registrado millones de operaciones, convirtiéndose en un pilar dentro del proceso de bancarización que impulsa el país.

Su impacto se refleja en la comodidad de los clientes, la reducción de colas en instituciones financieras y la posibilidad de acceder a servicios de forma rápida y segura, incluso en zonas alejadas de los centros urbanos.

La importancia de esta aplicación radica en que ha acercado la banca digital a la población, fomentando la cultura del pago electrónico y contribuyendo a la modernización del sistema financiero cubano.

Sin embargo, persisten retos: ampliar la cobertura tecnológica, garantizar mayor estabilidad en la conexión, diversificar las opciones de pago y fortalecer la seguridad digital ante el crecimiento de las operaciones en línea.

A once años de su creación, Transfermóvil se reafirma como una herramienta estratégica para la sociedad cubana, clave en la transformación digital y en la consolidación de un comercio electrónico más eficiente y confiable.