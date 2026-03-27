Volver al teatro, aunque sea en la memoria

Cada 27 de marzo vuelve a recordarnos que el teatro sigue ahí, incluso cuando no lo pensamos. El día internacional del teatro pasa muchas veces como una fecha más en el calendario, pero basta detenerse un instante para entender que no se trata solo de una conmemoración, sino de una invitación a mirar hacia un arte que resiste, silencioso y firme, en medio de tantos cambios.

En Pinar del Río, esa resistencia tiene una imagen muy clara: el Teatro José Jacinto Milanés. No hace falta que haya función para sentir su peso cultural. Basta pasar frente a su fachada, detenerse unos segundos y pensar en todo lo que ha ocurrido dentro. Es como si el edificio guardara una memoria propia, hecha de aplausos, silencios y emociones compartidas.

Foto: Rosalinda Garcia Ferreiro

Desde lo personal, siempre he creído que el teatro tiene algo que ningún otro medio logra del todo: la verdad del instante. No hay repeticiones perfectas ni segundas tomas. Todo sucede ahí, frente a los ojos del público, con una honestidad que a veces incomoda, pero que siempre deja huella. Y quizás por eso, en tiempos donde lo digital domina, el teatro puede parecer frágil, pero en realidad es profundamente necesario.

El Milanés, más que un símbolo arquitectónico, es una prueba de esa necesidad. Aunque no siempre esté lleno, aunque no siempre sea protagonista en la rutina cultural de todos, sigue siendo un espacio que espera nuevas voces, nuevas historias, nuevos públicos. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de permanencia.

Foto: Rosalinda Garcia Ferreiro

Lo realmente importante no es celebrarlo un día al año sino que su magia y sus mensajes formen parte de nuestra vida. El teatro es una forma especial de conectarnos con nuestras emociones y con los otros, por eso debemos cuidar que esa chispa nunca se pierda y que siga acompañándonos siempre.

No necesita ruido para existir, le basta con alguien que lo haga suyo. Y en Pinar del Río, ese gesto pequeño, pero esencial, sigue teniendo un lugar donde ocurrir.

Foto: Rosalinda Garcia Ferreiro

Foto: Rosalinda Garcia Ferreiro