Conozca mejor a los integrantes del Clásico: Quintana y Endrys (+Video)

Nació en La Palma, Pinar del Río, el 1 de marzo de 1989

Talla: 177 cm Peso: 95 kg

Debutó en la XLVIII Serie Nacional de Béisbol (2008 – 2009) con el equipo de Pinar del Río.

Fue dos veces Campeón Nacional de Cuba con Pinar del Río en las Series 50 y 53.

Integró los equipos Cuba que enfrentaron a los universitarios de Estados Unidos en 2013 y 2014.

En cuatro temporadas en las ligas menores con sucursales de los Astros de Houston y los Marlins de Miami Quintana promedió para .276 con 51 vuelacercas y remolcó 190 en 1077 visitas al plato, mientras también tuvo un OBP de .333 y un .823 de OPS. Actuó como receptor e inicialista

En 2022, tras 240 turnos al bate y 60 juegos con Jacksonville Jumbo Shrimpla, sucursal de Triple A de los Marlins, Quintana conectó 59 hits, entre estas conexiones resaltaron 14 jonrones, 12 dobles y un triple, además impulsó 54 carreras y anotó 41, presentó línea ofensiva .246/.306/.479 (AVG/OBP/SLG).

En ligas latinoamericanas jugó en 2019 con los Tigres de Licey en República Dominicana y en 2020 vio acción en la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis donde promedió para .278 luego de disparar 44 hits en 158 turnos, incluyendo cuatro cuadrangulares y ocho dobles mientras remolcó 20 y anotó un total de 22 carreras.

En diciembre de 2022 entró como refuerzo de los Tigres de Licey de la Liga Dominicana para los últimos 4 juegos de la etapa regular y los play off..

Se rompió el cero 👀 ¡DOBLETE de Lorenzo Quintana que remolca dos vueltas para los @tigresdellicey! 🐯👏🏻#LIDOM #CopaBanreservas ⚾️🏆 pic.twitter.com/LOb4ZM9ts5 — LIDOM (@LIDOMRD) December 17, 2022

Nació en Matanzas, el 9 de febrero de 2001

Talla: 193 cm Peso: 95 kg

Debuta en el equipo Matanzas en la 59 Serie Nacional de Béisbol con 18 años.

En tres Series Nacionales acumula al bate un average de .257 y .380 de OBP, sluggin de .317 y un OPS de .645. Ha conectado 17 dobles, 1 triple y 6 jonrones, con 64 carreras empujadas.

Se destaca por su defensiva detrás del plato.

En la reciente I Liga Élite Andrys bateó para .350 de average en la etapa regular y para .300 en los 6 juegos de la semifinal.

Integró el equipo Cuba sub-15 al Mundial de la categoría en 2026. Participó en el Campeonato Panamericano de la categoría sub 23, con sedes en Honduras y Nicaragua en 2020, donde Cuba fue subcampeón. Fue parte del equipo cubano a la Copa Mundial sub 23 de 2021 donde quedaron en cuarto lugar y fue el Capitán de la selección cubana a la IV Copa Mundial de béisbol categoría sub 23 en 2022.

También representó a Cuba en la III Copa del Caribe en 2021.

